Cos’è il 6g? Quando sarà disponibile? Il futuro dopo il 5g

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il mondo si sta adattando al 5g, ma il settore tecnologico della telefonia mobile studia già il 6g: scopriamoarriverà. Si è fatto un gran parlare in questi ultimi anni del 5g e della sua implementazione in Italia. Al momento, infatti, la tecnologia mobile nel nostro Paese non è pienamente supportata e tra le varie proposte avanzate dal nostro governo per la richiesta di finanziamento all’Unione Europea nell’ormai famigerato Recovery Plan che ha fatto cadere il governo Conte Bis. Ma di cosa si tratta? Perché l’implementazione di una rete 5g è così importante per l’evoluzione tecnologica del nostro Paese? La rete 5g non è altro che un’evoluzione di quella precedente che permette ai dispositivi cellulari di connettersi ad una maggiore velocità e con minori tempi di latenza. Si tratta di una banda larga per smartphone, la ...