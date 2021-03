Coronavirus | ultime notizie in Italia | altri 23 059 casi e 431 vittime

Advertising

Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - RaiNews : #Coronavirus, 20.396 nuovi casi e 502 morti nelle ultime 24 ore in Italia - fanpage : 'Questa sospensione farà un grande danno perché creerà ulteriori incertezze nelle persone' Così Massimo Galli dopo… - an12frnc : RT @RaiNews: #Coronavirus, 23.059 nuovi contagi e 431 morti nelle ultime 24 ore in Italia - fisco24_info : Covid Italia oggi, 23.059 contagi e 431 morti: dati 17 marzo: Il bollettino della Protezione Civile, con le ultime… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Marche Sono 856 i contagi alrilevati tra le nuove diagnosi nelle Marche nelle24ore ma su un numero consistente di tamponi. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato, infatti,...Polonia: da sbato in lockdown In Polonia sono stati registrati 25.052 nuovi casi dinelle24 ore, il che rappresenta il numero maggiori di contagi dall'inizio di novembre. In ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 306.324 casi di positività, 2.026 in più rispetto a ieri, su un totale di 37.456 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni continua a salire, raggiungendo il 36%, ben oltre la soglia critica fissata al 30% dal minis ...