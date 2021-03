Coronavirus Sicilia | il bollettino del 17 marzo 2021 | 782 nuovi casi | la situazione a Palermo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 782 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 26.527 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 17. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 2,9% Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 14.965 . 734 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale, di cui 116 in terapia intensiva (+3). 14.115 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 12, mentre i guariti appena 76. Ad oggi sono 162.710 ini contagiati dal virus, 4.383 le vittime e 143.362 i guariti.Di seguito lanelle maggiori città352 a ...

Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 insu 26.527 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in aumento rispetto a ieri. La regione undicesima nel contagio in base al bollettino odierno del Ministero della ......a Palermo per protestare contro i limiti imposti dalla zona arancione a causa del. '... Lapotrebbe benissimo stare in zona bianca. Non ci dobbiamo fermare, dobbiamo tornare nelle ...Salgono a 598 i nuovi casi di Covid-19: il dato è in aumento, se si pensa che erano 523. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 24.551, determinando un indice di positività del 2,4 ...Diramato dal ministero della Salute il nuovo bollettino sulla situazione epidemiologica in Italia. Nell'isola, rispetto a ieri, il totale degli attuali positivi cresce, anche tenendo conto delle quasi ...