Coronavirus | sempre più ricoveri in rianimazione Psichiatri e psicologi a Draghi | è emergenza

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 23.059 i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia e 431 decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i casi individuati erano stati 20.396, con 502 morti. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 369.084, con un tasso di positività del 6,2%, in aumento di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,5%.Sono 3.317 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 61 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri insono stati 324 (ieri erano 319), mai così tanti da quanto viene comunicato il dato. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.517 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 419. Riguardo le Regioni, è la Lombardia a registrare più contagi (4.490), seguita da Campania (2.665) e Piemonte (2.374).Scarica il ...

