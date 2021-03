Coronavirus, Sala sulla chiusura delle scuole: «Abbiamo esagerato, i ragazzi hanno disagi gravissimi» (Di mercoledì 17 marzo 2021) «Abbiamo esagerato e stiamo esagerando sul tema della chiusura delle scuole. Non possiamo non vedere il disagio che i ragazzi hanno, si stanno sviluppando patologie gravissime». Parola del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha parlato della chiusura degli istituti dovuta all’aumento dei contagi da Coronavirus nel corso di un evento online con Carlo Calenda, leader di Azione, dedicato al Recovery Fund. «Stiamo chiedendo un po’ troppo e Abbiamo esagerato con la Dad», ha aggiunto Sala. Quanto alla gestione del dossier vaccini, il sindaco di Milano ha sostanzialmente bocciato l’operato dell’Unione europea: «Siamo degli europeisti ultra-convinti, ma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) «e stiamo esagerando sul tema della. Non possiamo non vedere ilo che i, si stanno sviluppando patologie gravissime». Parola del sindaco di Milano, Giuseppe, che ha parlato delladegli istituti dovuta all’aumento dei contagi danel corso di un evento online con Carlo Calenda, leader di Azione, dedicato al Recovery Fund. «Stiamo chiedendo un po’ troppo econ la Dad», ha aggiunto. Quanto alla gestione del dossier vaccini, il sindaco di Milano ha sostanzialmente bocciato l’operato dell’Unione europea: «Siamo degli europeisti ultra-convinti, ma ...

Advertising

barrymansixty1 : Toh! Si è esagerato? - Dome689 : RT @Open_gol: Sala ha anche criticato l’Ue per la gestione del dossier vaccini. E su AstraZeneca: «Quattro giorni di stop creano altri mort… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Sala ha anche criticato l’Ue per la gestione del dossier vaccini. E su AstraZeneca: «Quattro giorni di stop creano altri mort… - Open_gol : Sala ha anche criticato l’Ue per la gestione del dossier vaccini. E su AstraZeneca: «Quattro giorni di stop creano… - RoccoColombo2 : Coronavirus. A Sala Consilina e a Sassano nuovi casi di cittadini contagiati -