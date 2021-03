Coronavirus | news di oggi Bollettino | 23 059 casi su 369 084 tamponi 431 morti DIRETTA

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tasso di positività sale al 6,2%. Sono 431 le vittime in un giorno (ieri erano 502) per un totale dall'inizio dell'emergenza di 103.432. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 324 (ieri erano 319), mai così tanti da quando viene comunicato il dato. + 419 invece gli ingressi nei reparti ordinari. Intanto in giornata la presidente della Commissione europea Von de Leyen ha rassicurato sulla campagna vaccinale. Domani il responso ufficiale dell'Ema sul vaccino di AstraZeneca

Il tasso di positività è al 6,2%. Sono 431 le vittime in un giorno (ieri erano 502) per un totale dall'inizio dell'emergenza di 103.432 morti. Intanto in giornata la presidente della Commissione ...Marche Sono 856 i contagi alrilevati tra le nuove diagnosi nelle Marche nelle ultime 24ore ma su un numero consistente di tamponi. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato, infatti,...(Adnkronos) – Sono 216 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 17 marzo. Si registrano 6 morti nelle ultime 24 ore e un paziente in più in terapia intensiva.(Adnkronos) - Sono 23.059 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 17 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile ...