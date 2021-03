Coronavirus, mercoledì 17 marzo: sono 1.728 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. – “Oggi nel Lazio, su oltre 17mila tamponi e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 39mila test, si registrano 1.728 casi positivi, 20 decessi e 1.723 guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 850. Nella Asl Roma 1 sono 434 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. sono ventidue i ricoveri. Nella Asl Roma 2 sono 338 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. sono centonove i casi su ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. – “Oggi nel, su oltre 17mila tamponi e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 39mila test, si registrano 1.728 casi positivi, 20 decessi e 1.723 guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e’ al 4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. A Roma icasi850. Nella Asl Roma 1434 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.ventidue i ricoveri. Nella Asl Roma 2338 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.centonove i casi su ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mercoledì Coronavirus: 850 positivi a Roma e 1728 nel Lazio, i dati di mercoledì 17 marzo Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task - force regionale per il COVID - 19 con ...

Così a Londra mi sono vaccinato col famigerato AstraZeneca, grazie alla regola del 'primo che passa'" Le vaccinazioni contro il coronavirus procedono per ordine di età, neanche insegnanti e poliziotti ... Sono tornato il martedì, poi il mercoledì, poi il giovedì. Ogni volta mi dicevano gentilmente che ...

