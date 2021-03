Coronavirus | l’UE dice di sì al Passaporto Vaccinale

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Digital Green Pass” per chi si vaccina al. Di cosa si tratta e quali sono le “tre alternative” offerte dalOggi, 17 marzo, la proposta legislativa di regolamento comunitario è arrivata sul tavolo della Commissione. Come ha sottolineato il commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, sono tre le alternative offerte dalper il: «dimostrare l’avvenuta vaccinazione, la negatività a un test o la guarigione dal Covid-19». La proposta di regolamento comunitario, in quanto tale, per entrare in vigore necessita dell’approvazione secondo la normale procedura di co-decisione. Spiega Didier Reynolds che ilsarà interoperabile e legalmente vincolante per gli ...