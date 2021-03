Coronavirus, la Pasqua in zona rossa farà aumentare i contagi: perché non ‘colorare’ per province? (Di mercoledì 17 marzo 2021) 16 gennaio 2021: la Sicilia intera diventa zona rossa. Motivo? Schiacciare la curva dei contagi, ovviamente. Motivo dei contagi? Il Natale in zona rossa. Esatto: servì una zona rossa per mitigare gli effetti della zona rossa. Impensabile che i siciliani, come del resto gli italiani, rinunciassero a ritrovarsi per le Feste. D’altronde era esplicitamente concessa la possibilità di far visita ai parenti “massimo in due coi minori di 14 anni che non si contano, così come i disabili o non autosufficienti conviventi”. Un divieto oggettivamente incontrollabile per le Forze dell’Ordine, fondato unicamente sulla disponibilità individuale a sacrificare gli affetti nella più sacra e tradizionale delle feste familiari. Com’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) 16 gennaio 2021: la Sicilia intera diventa. Motivo? Schiacciare la curva dei, ovviamente. Motivo dei? Il Natale in. Esatto: servì unaper mitigare gli effetti della. Impensabile che i siciliani, come del resto gli italiani, rinunciassero a ritrovarsi per le Feste. D’altronde era esplicitamente concessa la possibilità di far visita ai parenti “massimo in due coi minori di 14 anni che non si contano, così come i disabili o non autosufficienti conviventi”. Un divieto oggettivamente incontrollabile per le Forze dell’Ordine, fondato unicamente sulla disponibilità individuale a sacrificare gli affetti nella più sacra e tradizionale delle feste familiari. Com’è ...

