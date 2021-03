Coronavirus | la Lombardia spera di passare in zona arancione prima di Pasqua | ecco perché

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i nuovi positivi (8,6%). I guariti/dimessi sono 1.541 ????… - Corriere : ?????? I dati della Regione Lombardia: 4.490 nuovi casi e 79 decessi. A Milano città +447 contagi, nel Bresciano +949-… - repubblica : ?? Coronavirus: da lunedi' zone rosse Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Mar… - GdB_it : Coronavirus, i dati aggiornati nel Bresciano e in Lombardia - VivMilano : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 59.009 tamponi effettuati, sono 4.490 i nuovi positivi (7,6%). I guariti/dimessi sono 4.422. ?? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Lail 12 marzo aveva Rt 1.3 (forbice tra 1.28 e 1.32). 'Giovedì - ha detto il presidente - sarò con il presidente Draghi a Bergamo e spero che in futuro si possa individuare una giornata ...Sono 23.059 i nuovi casi diregistrati in Italia, a fronte di quasi 370 mila tamponi, tra antigenici e molecolari ... La Regione col più alto numeri di contagi è la( +4.490 ) , ...Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Preparazione del cibo (*solo per le donne) Governo della casa (*solo per donne) Biancheria (*solo per donne)". Sono le voci di un questionario sottoposto dalla Asst Rhod ...Tutto a poco più di 24 ore dal nuovo ingresso della Lombardia in zona arancione ... Lagatta In Israele il vaccino sta battendo il Coronavirus: "Campagna a tappeto funziona" La vaccinazione ...