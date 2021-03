Coronavirus Italia, il bollettino del 17 marzo 2021: 23.059 nuovi casi e 431 decessi. La situazione nazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 23.059 nuovi casi di Coronavirus in Italia e 431 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 16 marzo 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 23.059 (ieri 20.396) casi testati: 117709 Tamponi (diagnostici e di controllo): 369.084 (ieri 369.375) molecolari: 205693 di cui 20143 positivi pari al 9.79 (ieri 9.42%) rapidi: 163391 di cui 2897 positivi pari al 1.77% (ieri 1.69%) Attualmente positivi: 539.008, +2893 (ieri +5758) Ricoverati: 26.517, +419 (ieri 26.098 +760) Ricoverati ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 23.059diine 431 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 16. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 23.059 (ieri 20.396)testati: 117709 Tamponi (diagnostici e di controllo): 369.084 (ieri 369.375) molecolari: 205693 di cui 20143 positivi pari al 9.79 (ieri 9.42%) rapidi: 163391 di cui 2897 positivi pari al 1.77% (ieri 1.69%) Attualmente positivi: 539.008, +2893 (ieri +5758) Ricoverati: 26.517, +419 (ieri 26.098 +760) Ricoverati ...

