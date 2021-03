Coronavirus in Toscana | 21 morti | oggi 17 marzo E 1 275 nuovi contagi età media 45 anni

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 21 iperdi, 17, in: si tratta di 13 uomini e 8 donne con etàdi 82. Mentre risultano essere 1.275 iati (1.221 confermati con tampone molecolare e 54 da test rapido antigenico) con etàdi 45(il 19% ha meno di 20, il 20% tra 20 e 39, il 34% tra 40 e 59, il 19% tra 60 e 79, l’8% ha 80o più). In totale, i positivi inda inizio pandemia salgono a 176.610 L'articolo proviene da Firenze Post.

Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 176.610 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.275 nuovi positivi ... Il portiere della Roma, Antonio Mirante, ha comunicato attraverso un video comparso in una Stories del proprio profilo Instagram di essere risultato positivo al coronavirus covid ... sulla Statale 146 ... Sono 21 i morti per coronavirus di oggi, 17 marzo, in Toscana: si tratta di 13 uomini e 8 donne con età media di 82 anni. Mentre risultano essere 1.275 i nuovi contagiati (1.221 confermati con tampone ...