Coronavirus | in Lombardia 79 morti nelle ultime 24 ore Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il bollettino del 17 marzo24 ore insi contano 4.490 nuovi positivi al(ieri 4.235) e 79(ieri 81). I ricoverati sono 7.422, di cui 781 in(ieri 765) e 6.641 in area non critica. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono 81, in leggero calo rispetto agli 83 di martedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 677.948, quello delle vittime arriva a 29.459. Il bollettino di mercoledì 17 marzo registra un tasso di positività del 7,6% (ieri era all’8,6%), con un totale di 59.009 tamponi effettuati (ieri 49.068). Leggi anche: Stop ad AstraZeneca, lapromette di recuperare il ritardo allungando i turni. I medici: «Nessuno ci ha ...

RegLombardia : #LNews A fronte di 49.068 tamponi effettuati, sono 4.235 i nuovi positivi (8,6%). I guariti/dimessi sono 1.541

...media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti affetti danelle ... E ancora, molto sopra soglia:(54%), Emilia Romagna (50%), Molise (49%), Piemonte (48%), ...... davvero tanti, che riflettono come nelle settimane precedenti le varianti delsiano ... sono ancora tante quelle in quadrupla cifra di contagio: guida lacon 4.490 nuovi casi, ...Coronavirus, oggi 23.059 contagi e 431 morti ... di macchina per arrivare al centro indicato sul messaggio di Regione Lombardia per ricevere la dose. A denunciare quanto sta accadendo è un ...I tamponi eseguiti sono stati 369.084. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (+61), la Regione con più casi giornalieri è ancora la Lombardia con più 4.490 nuovi positivi ...