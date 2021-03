Coronavirus in Italia, torna a salire tasso positività. Tante ancora le vittime (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 23.059 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di quasi 370 mila tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che sale al 6,2% (+ 0.7% su ieri). ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime: 431. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 17 marzo, diffuso dal ministero della Salute. La Regione col più alto numeri di contagi è la Lombardia (+4.490), seguita da Veneto (+2.191), Piemonte (+2.374) e Campania (+2.665). Colloquio telefonico, questo pomeriggio, tra il Presidente del Consiglio Draghi e Primo Ministro canadese, Justin Trudeau. Al centro della discussione, il comune impegno nella lotta alla pandemia, con particolare riferimento all’intensificazione delle campagne vaccinali, e per un rilancio economico e sociale ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 23.059 i nuovi casi diregistrati in, a fronte di quasi 370 mila tamponi, tra antigenici e molecolari con ildiche sale al 6,2% (+ 0.7% su ieri).alto, purtroppo, il numero delle: 431. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 17 marzo, diffuso dal ministero della Salute. La Regione col più alto numeri di contagi è la Lombardia (+4.490), seguita da Veneto (+2.191), Piemonte (+2.374) e Campania (+2.665). Colloquio telefonico, questo pomeriggio, tra il Presidente del Consiglio Draghi e Primo Ministro canadese, Justin Trudeau. Al centro della discussione, il comune impegno nella lotta alla pandemia, con particolare riferimento all’intensificazione delle campagne vaccinali, e per un rilancio economico e sociale ...

