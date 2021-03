Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 marzo: 23.059 nuovi casi e 431 morti (Di mercoledì 17 marzo 2021) I dati di mercoledì 17 marzo. Più contagi con un numero di tamponi vicino a quello di ieri (369.084). Il tasso di positività sale al 6,2% (ieri 5,5%) Leggi su corriere (Di mercoledì 17 marzo 2021) I dati di mercoledì 17. Più contagi con un numero di tamponi vicino a quello di ieri (369.084). Il tasso di positività sale al 6,2% (ieri 5,5%)

Advertising

RaiNews : #Coronavirus, 20.396 nuovi casi e 502 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Corriere : Anche la Svezia sospende il vaccino di AstraZeneca - Affaritaliani : Lo Sputnik è disponibile, perché l'Italia non lo vuole? Perché i 'sovranisti' nel governo non lo richiedono?… - an12frnc : RT @RaiNews: #Coronavirus, 23.059 nuovi contagi e 431 morti nelle ultime 24 ore in Italia - blogsicilia : #covid19 #coronavirus Covid19 in Italia, 23.059 nuovi casi e 431 morti in 24 ore (I DATI) - -