Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 marzo: 23.059 nuovi casi (Di mercoledì 17 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, mercoledì 17 marzo 2021, registrano 23.059 casi e 431 vittime. In crescita di nuovo il numero dei nuovi positivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi, anche se in calo rispetto a ieri. Tasso di positività al 6,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 539.008 con un incremento di 2.893 casi. 324 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 19.716 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e ancora sopra i 25mila il totale dei ricoverati, oggi è di 26.517 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania ...

