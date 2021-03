Coronavirus | il bollettino aggiornato al 17 marzo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Come di consueto la Protezione Civile ha diramato ilin merito all’andamento dell’epidemia diin Italia La Protezione Civile ha appena diramato ilcontenente i dati relativi all’andamento dell’epidemia diin Italia. In data odierna si registrano ben 23.059 contagiati (si registra un aumento di 2.663 unità rispetto alla giornata di ieri). È pari a 431 il dato relativo ai soggetti che non ce l’hanno fatta. Magra consolazione, se si considera un evidenza di -72 unità rispetto a ieri. Sale di tanto la conta dei guariti: il dato oggi è pari a 19.716 unità (+5.600 rispetto alla giornata di ieri). Risulta sempre opprimente la situazione relativa alla situazione ospedaliera in Italia. In terapia intensiva si registra un aumento di 61 unità, mentre sono 419 i soggetti ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 23.059 nuovi casi e 431 morti nelle ultime 24 ore - Corriere : Il bollettino di oggi: 23.059 nuovi casi e 431 morti - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - NewSicilia : #Covid #Italia: i dati aggiornati del bollettino di oggi #Newsicilia - wam_the : Coronavirus Italia. Aumentano i contagi, morte 431 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 23.059 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il ... Lo riporta ildell'Azienda provinciale per i servizi ...Ansa . Sono 23.059 i nuovi positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale a 3.281.810. Ieri i casi individuati erano stati 20.396. Sono invece 431 le vittime in un ...(Adnkronos) - Sono 4.490 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 17 marzo. Si registrano altri 79 morti, un dato che porta a 29.459 il totale dei decessi nella ...Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.527 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio in base a ...