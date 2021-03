Coronavirus, il bilancio del 2020: persi 150 miliardi di PIL, nel 2021 timidi segnali di ripresa (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Un rapporto elaborato dall’Area Studi di Legacoop in collaborazione con Prometeia ha calcolato che nel 2020 l’economia italiana a causa della pandemia ha perso 150 miliardi di PIL – con un crollo dello stesso dell’8,9%, una percentuale doppia rispetto alla media del PIL mondiale (-4,4%) – 108 miliardi di consumi, 16 miliardi di investimenti e 78 miliardi di esportazioni. Il report “Un primo bilancio ad un anno dallo scoppio della pandemia”, ha definito quello appena trascorso come “l’anno più catastrofico in tempi di pace” per l’intero pianeta. Analizzando l’evoluzione dell’economia e dei mercati in conseguenza dell’epidemia Covid-19 in Italia, lo studio ha sottolineato come la seconda ondata della pandemia – “più grave delle attese” – abbia messo in luce una sostanziale ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Un rapporto elaborato dall’Area Studi di Legacoop in collaborazione con Prometeia ha calcolato che nell’economia italiana a causa della pandemia ha perso 150di PIL – con un crollo dello stesso dell’8,9%, una percentuale doppia rispetto alla media del PIL mondiale (-4,4%) – 108di consumi, 16di investimenti e 78di esportazioni. Il report “Un primoad un anno dallo scoppio della pandemia”, ha definito quello appena trascorso come “l’anno più catastrofico in tempi di pace” per l’intero pianeta. Analizzando l’evoluzione dell’economia e dei mercati in conseguenza dell’epidemia Covid-19 in Italia, lo studio ha sottolineato come la seconda ondata della pandemia – “più grave delle attese” – abbia messo in luce una sostanziale ...

Advertising

DividendProfit : Coronavirus, il bilancio del 2020: persi 150 miliardi di PIL, nel 2021 timidi segnali di ripresa - infoitinterno : Coronavirus, in Calabria il bilancio sale a 740 vittime. Salgono a 311 i nuovi positivi (+98) - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, in Calabria il bilancio sale a 740 vittime. Salgono a 311 i nuovi positivi (+98))… - infoitinterno : Coronavirus, bilancio del 16 marzo: 20.396 nuovi casi e 502 morti in più - LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ LA VALUTAZIONE DELL'EMA SUL VACCINO ASTRAZENECA LEGGI QUI --> -