Coronavirus, Francia: 38.500 nuovi casi, 357 morti. Brasile, oltre 3mila decessi in 24 ore (Di mercoledì 17 marzo 2021) La pandemia da Covid nel mondo continua a galoppare. In un giorno si sono contati 10.023 decessi e il 41% dei casi è in Europa. Due nuovi record di decessi in un giorno: in Brasile e in India. Nel ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) La pandemia da Covid nel mondo continua a galoppare. In un giorno si sono contati 10.023e il 41% deiè in Europa. Duerecord diin un giorno: ine in India. Nel ...

Advertising

Adriano48R : RT @ElioLannutti: Coronavirus, individuata in Francia una nuova variante con 9 mutazioni. Accertamenti sull’eventuale capacità di sfuggire… - PaoloMadonnaDF : Francia 17/03/21 - positivi 38.501 - morti 246 tot 91.416. 1 vaccinazione oltre 5.300.000 ca. 2 vaccinazione oltre… - PoliticiperCaso : Il caso #Astrazeneca In Francia un gruppo di #35cittadini, è stato sorteggiato per pronunciarsi sulla 'Strategia va… - filgamb : tra i grandi stati presi in esame dal @nytimes (brasile, canada, francia, germania, india, italia, messico, spagna… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, nuova variante rilevata in Bretagna (Francia): Lo ha annunciato la direzione generale della Sani… -