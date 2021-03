Coronavirus, 23.059 nuovi contagi e 431 morti. Il tasso di positività risale al 6,2%. Ancora su i ricoveri: +419 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 23.059 i nuovi casi di Coronavirus accertati nel nostro Paese, in lieve aumento rispetto ai 20mila di ieri. Il numero dei test effettuati (tra molecolari e antigenici), invece, è rimasto invariato a 370mila. Di conseguenza il tasso di positività torna a salire, passando dal 5,5% al 6,2%. Ancora altissimo il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono decedute a causa del Covid 431 persone. Resta critica anche la situazione negli ospedali, con altri 419 ricoverati dopo gli oltre 700 di ieri. In totale sono quindi 26.517 i posti letto occupati nei reparti ordinari e 3.317 quelli in terapia intensiva (+61 tra ingressi e uscite). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 23.059 icasi diaccertati nel nostro Paese, in lieve aumento rispetto ai 20mila di ieri. Il numero dei test effettuati (tra molecolari e antigenici), invece, è rimasto invariato a 370mila. Di conseguenza ilditorna a salire, passando dal 5,5% al 6,2%.altissimo il numero dei: nelle ultime 24 ore sono decedute a causa del Covid 431 persone. Resta critica anche la situazione negli ospedali, con altri 419 ricoverati dopo gli oltre 700 di ieri. In totale sono quindi 26.517 i posti letto occupati nei reparti ordinari e 3.317 quelli in terapia intensiva (+61 tra ingressi e uscite). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 17/03/21 • Attualmente positivi: 539.008 • Deceduti: 103.432 (+431) • Dimessi/Guariti: 2.639.370 (… - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 23.059 nuovi casi e 431 morti nelle ultime 24 ore - an12frnc : RT @RaiNews: #Coronavirus, 23.059 nuovi contagi e 431 morti nelle ultime 24 ore in Italia - blogsicilia : #covid19 #coronavirus Covid19 in Italia, 23.059 nuovi casi e 431 morti in 24 ore (I DATI) - - LaPresse_news : I #dati #covid del 17 marzo: 23.059 nuovi casi e 431 morti -