Coppola | l' ex agente di Maradona in terapia intensiva

Corriere dello Sport.it

Corriere dello Sport.it

BUENOS AIRES (Argentina) - Lo storico manager di Diego Armando Maradona, Guillermo, si trova in terapia intensiva dalla scorsa domenica (14 marzo) per problemi respiratori. L'ex, fra i pochi ammessi al funerale del Pibe de Oro, ha contratto il Coronavirus a gennaio, e

BUENOS AIRES (Argentina) - Guillermo Coppola, storico agente di Diego Armando Maradona e fra i pochi ammessi al funerale dell'ex Pibe de Oro, si trova ricoverato da domenica al "Sanatorio Finochietto"