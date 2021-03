Coppa Italia VPG, tutti i risultati degli ottavi di finale: Club Privé dalla B resiste, big match ai quarti (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Coppa, dall’orizzonte, pare sempre più vicina. E adesso abbiamo già le migliori otto squadre di questa edizione della Coppa Italia VPG. 8 squadre che in 6 casi hanno vinto in maniera abbastanza agevole, con almeno due gol di scarto, ma che in 2 casi sono dovute arrivare ai calci di rigore per decidere l’incontro (per fortuna la fatica non si accumula, sennò che dispendio energetico!): HSL Esports terzi in campionato superano 4-3 U PAOK dopo la lotteria dei rigori, a testimonianza del fatto che la squadra di PieeR-17 vende cara la pelle. Vende cara la pelle come l’Hellas Verona, impegnato su più fronti e sconfitto solo ai calci di rigore da Club Privé (per 4-1). Ma quella di Club Privé può essere considerata a tutti gli effetti un’impresa, essendo ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La, dall’orizzonte, pare sempre più vicina. E adesso abbiamo già le migliori otto squadre di questa edizione dellaVPG. 8 squadre che in 6 casi hanno vinto in maniera abbastanza agevole, con almeno due gol di scarto, ma che in 2 casi sono dovute arrivare ai calci di rigore per decidere l’incontro (per fortuna la fatica non si accumula, sennò che dispendio energetico!): HSL Esports terzi in campionato superano 4-3 U PAOK dopo la lotteria dei rigori, a testimonianza del fatto che la squadra di PieeR-17 vende cara la pelle. Vende cara la pelle come l’Hellas Verona, impegnato su più fronti e sconfitto solo ai calci di rigore da(per 4-1). Ma quella dipuò essere considerata agli effetti un’impresa, essendo ...

Advertising

lucianonobili : Un'immagine che vale più di mille parole. Il gesto potente delle capitane del Mondovì e del Macerata di mettere il… - JuventusFCYouth : KICK-OFF | È cominciata #FiorentinaJuve ?? Obiettivo passare il turno! Forza, ragazzi ???? LIVE su @JuventusTV ??… - ASRomaFemminile : ?????? ???????????? ?????? L'andata della semifinale di Coppa Italia la vinciamo noi! 2' @AnnaSerturini 49' Hurtig 87'… - xPessiano : RT @FalconsVPC: ?? Ci aggiudichiamo il passaggio ai quarti di finale in Coppa Italia @VPG_Italy. Match ricco di emozioni che non va oltre il… - IT4_DeLigt : RT @FalconsVPC: ?? Ci aggiudichiamo il passaggio ai quarti di finale in Coppa Italia @VPG_Italy. Match ricco di emozioni che non va oltre il… -