Coppa America, niente da fare per Luna Rossa: vince New Zealand per 7-3 (Di mercoledì 17 marzo 2021) New Zealand vince la 36esima edizione della Coppa America con la decima regata: 7-3 il punteggio finale (si vince al meglio delle 13 regate) di una competizione intensa, spettacolare, piena di emozioni nella quale gli sfidanti di Luna Rossa hanno insidiato e anche sorpreso i campioni in carica. Fino alla terza giornata i due team sono rimasti in perfetta parità 3-3. L'equipaggio italiano ha mostrato di poter mettere in difficoltà i rivali nel match race. La svolta si é determinata nella rocambolesca quarta giornata quando entrambi i monoscafi "volanti" sono andati in stallo, prima però la barca neozelandese che lasciava 2000 metri di vantaggio a Luna Rossa, vanificati col suo successivo splash down. Peter Burling, che tre anni fa era ...

