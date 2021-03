Coppa America: 7 - 3 su Luna Rossa, New Zealand vince il trofeo (Di mercoledì 17 marzo 2021) A New Zealand bastata una sola regata, la 10/a delle 13 potenzialmente programmate, per chiudere i conti con Luna Rossa e conservare l Americ s Cup di vela, che aveva riportato ad Auckland da Bermuda ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 17 marzo 2021) A Newbastata una sola regata, la 10/a delle 13 potenzialmente programmate, per chiudere i conti cone conservare l Americ s Cup di vela, che aveva riportato ad Auckland da Bermuda ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America, Luna Rossa cede sul finale di gara 9. New Zealand allunga, è 6-3. Neozelandesi a un punto dalla vitt… - Corriere : ?? Luna Rossa ha perso ma è già nella storia: nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in Coppa America - MediasetTgcom24 : Coppa America, la gara 9 a New Zealand: ora è 6-3 su Luna Rossa #LunaRossa - VincenzoVinma : RT @sole24ore: Team New Zealand batte Luna Rossa 7 a 3 e riconquista la Coppa America - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Coppa America, 7-3 a Luna Rossa: New Zealand vince trofeo #coppaamerica -