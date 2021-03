Coppa America 2021, Luna Rossa si arrende e New Zealand trionfa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luna Rossa si arrende, New Zealand vince la Coppa America 2021. I kiwi si aggiudicano nettamente la decima regata e chiudono la sfida trionfando per 7-3. L’ultimo duello non ha praticamente storia. La barca italiana conquista una posizione di vantaggio in partenza, ma non riesce ad arginare gli avversari. New Zealand prende il comando delle operazioni e allunga progressivamente, chiudendo con un margine di 46”. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 17 marzo 2021)si, Newvince la. I kiwi si aggiudicano nettamente la decima regata e chiudono la sfidando per 7-3. L’ultimo duello non ha praticamente storia. La barca italiana conquista una posizione di vantaggio in partenza, ma non riesce ad arginare gli avversari. Newprende il comando delle operazioni e allunga progressivamente, chiudendo con un margine di 46”. Funweek.

