Coppa America 2021, Luna Rossa k.o. e New Zealand vince America's Cup (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luna Rossa si arrende, New Zealand vince la Coppa America 2021. I kiwi si aggiudicano nettamente la decima regata e chiudono la sfida trionfando per 7-3. L'ultimo duello non ha praticamente storia. La barca italiana conquista una posizione di vantaggio in partenza, ma non riesce ad arginare gli avversari. New Zealand sceglie il lato destro nel primo lato di bolina, prende il comando delle operazioni e allunga progressivamente, chiudendo con un margine di 46". "E' stata un'esperienza fantastica. Facciamo i complimenti a New Zeland. Con il team e l'equipaggio di Luna Rossa abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare, negli ultimi giorni c'è stata un po' di sfortuna. Questa non è la fine, Luna ...

