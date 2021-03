Copa del Rey | presenza del 25% del pubblico in occasione delle due finali

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono due ledi Coppa del Re ancora in programma, dopo l’annullamento di quella del 2020 a causa della pandemia tra Atletico Bilbao e Real Sociedad. Indi queste, la prima prevista il 4 aprile mentre la seconda, nella quale l’Athletic Bilbao tornerà in campo per sfidare il Barcellona, in programma tredici giorni dopo, entrambe allo stadio La Cartuja di Siviglia, potranno assistere circa il 25% dei tifosi in base alla capienza massima dell’impianto. SportFace.

L'idea è di permettere l'accesso allo stadio di un 20% o un 25% del pubblico, ma questo non sarà consentito a tifosi provenienti dai Paesi Baschi, la regione di entrambi i club finalisti. Si tratta ...Ormai non è una novità: gli stadi europei stanno cominciando ad aprire i cancelli, in una primavera che si spera essere l'ultima in piena pandemia con gli spalti vuoti. Dopo il Regno Unito e i Paesi B ...