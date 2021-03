Contro le Rsa usiamo i fondi Eu per il nuovo welfare (Di giovedì 18 marzo 2021) Purtroppo ormai sappiamo bene perché il maggior numero di decessi, in Italia e in Europa, si è registrato tra gli ottantenni, sappiamo come mai per un morto di Cov-Sars 2 in Oriente se ne contano ventiquattro in Occidente. I dati mostrano una stretta correlazione tra “istituzionalizzazione” degli over 80 e diffusività e letalità del contagio. La metà degli anziani morti per il Covid 19 (oltre 40 mila in Italia) erano ospiti di Rsa. Ancora in questi giorni, in diverse residenze … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 18 marzo 2021) Purtroppo ormai sappiamo bene perché il maggior numero di decessi, in Italia e in Europa, si è registrato tra gli ottantenni, sappiamo come mai per un morto di Cov-Sars 2 in Oriente se ne contano ventiquattro in Occidente. I dati mostrano una stretta correlazione tra “istituzionalizzazione” degli over 80 e diffusività e letalità del contagio. La metà degli anziani morti per il Covid 19 (oltre 40 mila in Italia) erano ospiti di Rsa. Ancora in questi giorni, in diverse residenze … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ericaippolito1 : Basta vado a letto sono tanto stanca..e afflitta a combattere tutto il giorno contro il covid in un RSA..arrivo.a.c… - PierPierreau : @Giovanni7769 Cioè ti ricordi della vaccinazione contro la meningite, ma dimentichi che in Italia il Covid è scoppi… - DrGregTzu : @simabastaroghi È la medesima situazione creatasi in Italia a gennaio. Anziano con demenza in RSA senza AdS? O veni… - NostraD64669142 : @EmanuelaGarofo3 @gbongiorno66 hanno rifiutato anche Pfizer che ha fatto una strage nelle RSA da Lanuvio in poi. Sa… - DarkLadyMouse : @misnrotta @DottAngeloC Per ora da me (dove negli ospedali è stato il caos) non è più scoppiato un focolaio ospedal… -