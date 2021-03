Contratti pubblici: gli aumenti da 91 a 126 euro per i lavoratori statali (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gli aumenti dei Contratti pubblici per i lavoratori statali sono in arrivo e andranno da 91 fino a 126 euro al mese. Ai quali vanno sommati gli arretrati del 2019, del 2020 e dei mesi del 2021 che stanno passando. Dopo l’incontro tra Mario Draghi, Renato Brunetta e i sindacati del settore pubblico le parti sono al lavoro per concretizzare e chiudere il rinnovo del contratto. Ma il sindacato Confsal-Unsa ha calcolato gli aumenti medi per le categorie di lavoratori statali. Il Messaggero oggi spiega che gli aumenti da 91 a 126 euro per i lavoratori statali arriveranno dalle risorse stanziate, che ammontano attualmente a 7,8 miliardi circa e dovrebbero comportare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Glideiper isono in arrivo e andranno da 91 fino a 126al mese. Ai quali vanno sommati gli arretrati del 2019, del 2020 e dei mesi del 2021 che stanno passando. Dopo l’incontro tra Mario Draghi, Renato Brunetta e i sindacati del settore pubblico le parti sono al lavoro per concretizzare e chiudere il rinnovo del contratto. Ma il sindacato Confsal-Unsa ha calcolato glimedi per le categorie di. Il Messaggero oggi spiega che glida 91 a 126per iarriveranno dalle risorse stanziate, che ammontano attualmente a 7,8 miliardi circa e dovrebbero comportare ...

