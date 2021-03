**Coni: Innocenti (Rugby), 'incondizionata vicinanza al Presidente Malagò'** (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "In relazione alle strumentalizzazioni dei giorni scorsi a seguito dell'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva il Presidente Fir Marzio Innocenti esprime la sua incondizionata vicinanza al Presidente del Coni Malagò, della cui attenzione e sensibilità allo sport femminile ed all'equità di genere nessuno può dubitare". Così il neo Presidente della FedeRugby Marzio Innocenti. "Il messaggio rivolto al nostro sport nel corso dell'evento elettorale non può in alcun modo mettere in discussione l'attenzione e la consapevolezza che il massimo dirigente sportivo italiano ha sempre dimostrato e la sua volontà di perseguire la piena parità in ogni ambito del sistema-sport, nel nostro Paese e non solo", spiega la Fir in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "In relazione alle strumentalizzazioni dei giorni scorsi a seguito dell'Assemblea Generale Ordinaria Elettiva ilFir Marzioesprime la suaaldel Coni, della cui attenzione e sensibilità allo sport femminile ed all'equità di genere nessuno può dubitare". Così il neodella FedeMarzio. "Il messaggio rivolto al nostro sport nel corso dell'evento elettorale non può in alcun modo mettere in discussione l'attenzione e la consapevolezza che il massimo dirigente sportivo italiano ha sempre dimostrato e la sua volontà di perseguire la piena parità in ogni ambito del sistema-sport, nel nostro Paese e non solo", spiega la Fir in ...

