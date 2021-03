Congedo parentale Covid 2021: a chi spetta, come richiederlo, retribuzione (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Decreto legge numero 30 del 13 marzo 2021, entrato in vigore lo stesso giorno, introduce importanti tutele e in particolare un Congedo parentale per i lavoratori che siano genitori di figli interessati dalla sospensione dell’attività didattica in presenza, positivi al virus Covid-19 o in quarantena disposta dall’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto. Le misure, valide sino al 30 giugno 2021, prevedono per i lavoratori dipendenti la possibilità di svolgere l’attività in regime di smart working ovvero, in caso di impossibilità del lavoro agile, la fruizione di un Congedo parentale retribuito dall’INPS in misura pari al 50%. In alternativa al Congedo e limitatamente a talune categorie lavorative (esclusi i dipendenti), è riproposto il bonus per ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Decreto legge numero 30 del 13 marzo, entrato in vigore lo stesso giorno, introduce importanti tutele e in particolare unper i lavoratori che siano genitori di figli interessati dalla sospensione dell’attività didattica in presenza, positivi al virus-19 o in quarantena disposta dall’ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto. Le misure, valide sino al 30 giugno, prevedono per i lavoratori dipendenti la possibilità di svolgere l’attività in regime di smart working ovvero, in caso di impossibilità del lavoro agile, la fruizione di unretribuito dall’INPS in misura pari al 50%. In alternativa ale limitatamente a talune categorie lavorative (esclusi i dipendenti), è riproposto il bonus per ...

