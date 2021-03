Conferenza stampa Pioli: «Ibrahimovic e Bennacer saranno convocati» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Manchester United Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester United. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 SULLA PARTITA – «Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere e ci hanno migliorato ma non sarà indipendente dal risultato di domani. Domani vogliamo fare risultato perché abbiamo superato tanti step per arrivare fin qui e adesso dobbiamo puntare a vincere». BOLLETTINO INFORTUNI – «La situazione per Bennacer e Ibra sono positivi, saranno convocati e sono disponibili. Sono contento del loro recupero perché sono giocatori importanti. Per Calabria, Leao, Rebic e Romagnoli dobbiamo ancora ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stefanoha parlato alla vigilia di Milan-Manchester United Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester United. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24 SULLA PARTITA – «Tutte le partite che abbiamo fatto ci hanno aiutato a crescere e ci hanno migliorato ma non sarà indipendente dal risultato di domani. Domani vogliamo fare risultato perché abbiamo superato tanti step per arrivare fin qui e adesso dobbiamo puntare a vincere». BOLLETTINO INFORTUNI – «La situazione pere Ibra sono positivi,e sono disponibili. Sono contento del loro recupero perché sono giocatori importanti. Per Calabria, Leao, Rebic e Romagnoli dobbiamo ancora ...

