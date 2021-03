Conferenza stampa Kjaer: «La prestazione di Manchester ci dà belle risposte» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Simon Kjaer ha parlato alla vigilia di Milan-Manchester United Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Manchester United. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU MILAN NEWS 24 MIGLIORARE – «Dobbiamo sempre migliorare, comunque la partita che abbiamo fatto a Manchester ci da belle risposte. Possiamo sempre cambiare qualcosa per migliorare». Manchester UNITED – «Continuare a definirci un gruppo di giovani è superato. La strada per arrivare qui è stata lunga, abbiamo superato bei momenti e alcuni difficili e ora possiamo ritenerci maturi. Ovviamente eliminare il Manchester United dall’Europa League sarebbe importante ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Simonha parlato alla vigilia di Milan-United Simon, difensore del Milan, ha parlato inalla vigilia della partita di Europa League contro ilUnited. LEGGI LAINTEGRALE SU MILAN NEWS 24 MIGLIORARE – «Dobbiamo sempre migliorare, comunque la partita che abbiamo fatto aci da. Possiamo sempre cambiare qualcosa per migliorare».UNITED – «Continuare a definirci un gruppo di giovani è superato. La strada per arrivare qui è stata lunga, abbiamo superato bei momenti e alcuni difficili e ora possiamo ritenerci maturi. Ovviamente eliminare ilUnited dall’Europa League sarebbe importante ...

