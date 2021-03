Conferenza Milan-United, Pioli: “Il punto sugli infortunati”. Kjaer: “Tomori?... (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stefano Pioli e Simon Kjaer, tecnico e difensore rossonero, parlano di Milan-Manchester United di Europa League in Conferenza stampa Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stefanoe Simon, tecnico e difensore rossonero, parlano di-Manchesterdi Europa League instampa

Advertising

SimoneGambino : Solskjaer su Dalot in conferenza stampa: 'E' stato un buon anno per lui, sono contento della sua crescita. E' un no… - acmilan : ??? LIVE su AC Milan Official App la conferenza di Mister Pioli e @fikayotomori_ alla vigilia di #MUFCACM ??… - sportli26181512 : #Milan, Pioli: 'Ibrahimovic a disposizione, se serve entrerà': L'allenatore rossonero in conferenza stampa prima de… - notizie_milan : Milan-Manchester United: la conferenza stampa di Pioli - Betscannerit : RT @GoalItalia: ?? 'Ibrahimovic e Bennacer sono a disposizione' ? 'Dobbiamo puntare a vincere' Pioli alla vigilia dello United in conferenz… -