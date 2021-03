Concorsone Ripam | i borsisti campani chiedono la svolta alla politica

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Renato Brunetta, il ministro della Pubblica Amministrazione, ha annunciato il via all’assunzione di 2800 giovani nelle Regioni meridionali, di concerto con la Ministra per il Sud, Mara Carfagna. Queste le sue parole sul suo profilo Facebook: “La procedura per assumere 2.800 tecnici al Sud partirà il 25 marzo, dopo il via libera finale della Conferenza Unificata. Tra il bando e la graduatoria finale i tempi saranno al massimo di 3 mesi: a luglio le amministrazioni meridionali avranno a disposizione competenze e nuove capacità per portare avanti al meglio il lavoro sul Recovery Plan. Comunicheremo tutti i dettagli il 25 marzo in una conferenza stampa”. Non è tardata la risposta di Piero De Luca, capogruppo dem in commissione Affari europeiCamera che, tramite una dichiarazione, ha voluto precisare: “Mara Carfagna e Renato ...