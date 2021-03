Concita De Gregorio a Di Martedì | “Circola la tesi di un complotto su Astrazeneca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 marzo 2021)De, ospite di Giovanni Floris a Disu La7, ha riportato quella che ha definito una “complottista che” quando al vaccino, sospeso dopo un lavoro di coordinamento tra Germania, Italia, Francia e Spagna e in seguito agli episodi di trombosi degli ultimi giorni. I contatti tra i Paesi che hanno portato alla sospensione delle somministrazioni sono portati avanti dal ministro della Salute, Speranza ma anche, riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, dal premier Draghi. De, alla domanda di Floris sui “dubbi” relativi al vaccino anti-covid prodotto dalla società anglo-svedese ha risposto: “Il presidente dell’Aifa Magrini (in collegamento con lo studio, ndr), ha detto ‘Io credo in questo vaccino’. Noi oggi ...