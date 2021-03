Compiobbi | cinghiale vicino a scuola materna

Advertising

AnsaToscana : Cinghiale vicino a scuola materna nel Fiorentino, abbattuto. Intervento della polizia provinciale a Compiobbi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Compiobbi cinghiale

LA NAZIONE

unsi era avvicinato troppo alla scuola materna ; in questo caso purtroppo l'animale è stato abbattuto. Infine un tasso è stato trovato in un giardino in piazzetta del ...(Firenze), 17 marzo 2021 - La polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze è intervenuta questa mattina adopo la segnalazione della presenza di unvicino a una s cuola meterna . L'ungulato, di grosse dimensioni, era prossimo all'ingresso della scuola. Messa in sicurezza la zona e ...Un esemplare di pitone reale è stato trovato ieri sera nella zona delle Cave di Maiano, nel comune di Fiesole. Il serpente, visto da una passante, la quale ha dato l'allarme, è stato catturato dai vig ...(ANSA) – COMPIOBBI (FIRENZE), 17 MAR – Arrivato nei pressi di una scuola materna nel Fiorentino, a Compiobbi, frazione di Fiesole, un cinghiale è stato poi abbattuto dalla polizia ...