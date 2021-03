Commissario Figliuolo al lavoro sul nuovo piano vaccinale (Di mercoledì 17 marzo 2021) A causa dell'interruzione della somministrazione di AstraZeneca. 200mila gli italiani che hanno saltato la sospensione sul vaccino anglo - ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 marzo 2021) A causa dell'interruzione della somministrazione di AstraZeneca. 200mila gli italiani che hanno saltato la sospensione sul vaccino anglo - ...

Advertising

NicolaPorro : Cosa c’è dietro la scelta del nuovo commissario ?????????????????? di andare a raccontare il piano vaccini nel salottino di… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Per il Commissario straordinario per l’emergenza, il generale Figliuolo, lo stop sarà riassorbito in… - davidallegranti : Fonti di Palazzo Chigi: 'A seguito della sospensione temporanea delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca, nel… - aua4eve : RT @NicolaPorro: Cosa c’è dietro la scelta del nuovo commissario ?????????????????? di andare a raccontare il piano vaccini nel salottino di sinistr… - SimoneFioletti : RT @FloMassardi: FIGLIUOLO FIRMA ORDINANZA ANTI-SPRECO PER LE DOSI DI VACCINO NON CONSERVABILI!! Nessuna dose di vaccino può essere sprecat… -