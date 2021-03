Come scegliere il bracciale da donna perfetto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il bracciale per donna è uno dei regali più gettonati ed uno degli accessori più utilizzati dalle donne di qualsiasi età. Infatti, i gioielli non passano mai di moda e sono adatti davvero ad ogni occasione. Tuttavia, prima di acquistarne uno, è necessario considerare alcuni fattori Come la taglia ed il modello. scegliere la taglia del bracciale Quando si acquista un bracciale da donna, è bene valutare non solo le peculiarità estetiche ma anche la misura del polso di chi dovrà indossarlo, in modo da non sbagliare. Bisogna, però, considerare che non tutti indossano il bracciale allo stesso modo: c’è chi lo preferisce ben aderente al polso, chi più largo. L’importante è che non sia troppo largo da “scappare” dal polso o troppo stretto da non essere comodo ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilperè uno dei regali più gettonati ed uno degli accessori più utilizzati dalle donne di qualsiasi età. Infatti, i gioielli non passano mai di moda e sono adatti davvero ad ogni occasione. Tuttavia, prima di acquistarne uno, è necessario considerare alcuni fattorila taglia ed il modello.la taglia delQuando si acquista unda, è bene valutare non solo le peculiarità estetiche ma anche la misura del polso di chi dovrà indossarlo, in modo da non sbagliare. Bisogna, però, considerare che non tutti indossano ilallo stesso modo: c’è chi lo preferisce ben aderente al polso, chi più largo. L’importante è che non sia troppo largo da “scappare” dal polso o troppo stretto da non essere comodo ...

