Come funziona il passaporto Covid-19 europeo (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Commissione europea ha presentato il suo piano per la creazione di un passaporto sanitario capace di garantire la libertà di movimento a 450 milioni di europei all'interno dell'area Schengen, che include Paesi non appartenenti all'Unione europea Come Norvegia e Svizzera. L'idea è di implementarlo entro quest'estate, anche se non sarà precondizione per viaggiare. V?ra Jourová, vicepresidente della Commissione europea responsabile delle politiche politiche sui valori e la trasparenza, ha detto che "il Digital Green Certificate ("certificato verde digitale") offre una soluzione a livello europeo per assicurare che i cittadini europei possano godere di uno strumento digitale armonizzato per supportare la libertà di movimento nella Ue. I nostri obiettivi chiave sono offrire uno strumento facile da usare, non discriminatorio e sicuro in ...

