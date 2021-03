“Colpito alla testa dal disco”: giocatore di hockey muore a 19 anni durante una partita (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un giocatore di hockey russo di 19 anni è morto dopo essere stato Colpito alla testa dal disco durante una partita. Timur Faizutdinov era un difensore e stava giocando venerdì scorso con la squadra junior della Dynamo St. Petersburg in una partita di playoff contro il Loko Yaroslavl quando è stato Colpito dal disco. L’atleta è crollato a terra ed è stato curato con del ghiaccio dal medico della squadra e dai paramedici prima di essere portato in un ospedale nella città di Yaroslavl. La Junior hockey League ha detto che Faizutdinov è morto martedì 16 marzo dopo che “i medici hanno lottato per mantenere in vita Timur“. La Dynamo ha detto che le prossime partite, inclusa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Undirusso di 19è morto dopo essere statodaluna. Timur Faizutdinov era un difensore e stava giocando venerdì scorso con la squadra junior della Dynamo St. Petersburg in unadi playoff contro il Loko Yaroslavl quando è statodal. L’atleta è crollato a terra ed è stato curato con del ghiaccio dal medico della squadra e dai paramedici prima di essere portato in un ospedale nella città di Yaroslavl. La JuniorLeague ha detto che Faizutdinov è morto martedì 16 marzo dopo che “i medici hanno lottato per mantenere in vita Timur“. La Dynamo ha detto che le prossime partite, inclusa ...

