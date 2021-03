Colpisce moglie incinta a testa e addome: arrestato (Di mercoledì 17 marzo 2021) Aggredisce la moglie incinta: arrestato dalle ‘Volanti’ un uomo reggino. Rimane elevata l’attenzione della Polizia di Stato sugli episodi di violenza di genere. Particolare attenzione è posta ai comportamenti aggressivi tra le mura domestiche. L’ultimo importante risultato è stato conseguito dagli Agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria. In servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nell’abitazione di una donna ed hanno tratto in arresto il marito violento. La Questura di Reggio Calabria ricostruisce i particolari della triste vicenda. Si legge: “La donna, incinta di tredici settimane, è stata gettata a terra e colpita ripetutamente dall’uomo all’addome e alla testa, alla presenza dei loro due figli minori. Gli agenti hanno immobilizzato ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Aggredisce ladalle ‘Volanti’ un uomo reggino. Rimane elevata l’attenzione della Polizia di Stato sugli episodi di violenza di genere. Particolare attenzione è posta ai comportamenti aggressivi tra le mura domestiche. L’ultimo importante risultato è stato conseguito dagli Agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria. In servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nell’abitazione di una donna ed hanno tratto in arresto il marito violento. La Questura di Reggio Calabria ricostruisce i particolari della triste vicenda. Si legge: “La donna,di tredici settimane, è stata gettata a terra e colpita ripetutamente dall’uomo all’e alla, alla presenza dei loro due figli minori. Gli agenti hanno immobilizzato ...

