Collovati: "Italia può vincere l'Europeo. Difensori italiani spariti e mi rispecchio in van Dijk"

Fulvio Collovati, ex calciatore, campione del mondo '82 ed opinionista Rai, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai taccuini della testata giornalistica www.ilsognonelcuore.com. Le sue parole:

Collovati, ha visto giocare Maradona e Paolo Rossi: che ricordi ha di questi due campioni al di fuori dal campo?

"Maradona l'ho incontrato da avversario ed è stato il giocatore più forte di tutti i tempi dal dopoguerra. Un giocatore inarrivabile, con una classe immensa, era in grado di vincere le partite da solo, un avversario leale, un ragazzo molto generoso. La sua vita, però, è sempre molto rischiosa: piena zeppa di persone sbagliate, e commettendo lui stesso diversi errori, anche a causa della sua bontà. Paolo Rossi è stato mio compagno in Nazionale per circa 8-9 anni. Insieme abbiamo vissuto gioie e dolori, anche lui era molto solare e ...

