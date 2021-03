Coda dell’inverno, danni alle colture in Puglia Meteo, maltempo: vento e grandine in particolare fra tarantino, brindisino e Bat (Di mercoledì 17 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Il forte vento e la grandine hanno colpito alcune aree della Puglia, principalmente, le province di Taranto e di Brindisi (area nord), e di Barletta-Andria-Trani. Le raffiche hanno danneggiato le coperture e le piante di alcuni impianti di uva da tavola. I danni si sono verificati sui vigneti coperti con film plastici che, a causa del forte vento, si sono strappati. Gli scampoli, in balia del vento, talvolta sono ricaduti sulla vegetazione ed hanno colpito e spezzato i germogli. A cedere sono stati sia i teli già utilizzati da qualche anno sia quelli più nuovi. In alcuni impianti, sono state strappate anche le reti antigrandine. Anche altri alberi da frutto, come i mandorli, hanno perso i primi germogli. ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: Il fortee lahanno colpito alcune aree della, principalmente, le province di Taranto e di Brindisi (area nord), e di Barletta-Andria-Trani. Le raffiche hanno danneggiato le coperture e le piante di alcuni impianti di uva da tavola. Isi sono verificati sui vigneti coperti con film plastici che, a causa del forte, si sono strappati. Gli scampoli, in balia del, talvolta sono ricaduti sulla vegetazione ed hanno colpito e spezzato i germogli. A cedere sono stati sia i teli già utilizzati da qualche anno sia quelli più nuovi. In alcuni impianti, sono state strappate anche le reti anti. Anche altri alberi da frutto, come i mandorli, hanno perso i primi germogli. ...

NoiNotizie : Coda dell'inverno, danni alle colture in #Puglia per vento e grandine - A_Stillavato : RT @StradeAnas: ?? Colpo di coda dell'inverno in #Calabria. Nelle ultime ore le squadre #Anas in azione con mezzi spazzaneve per garantire… - StradeAnas : ?? Colpo di coda dell'inverno in #Calabria. Nelle ultime ore le squadre #Anas in azione con mezzi spazzaneve per g… - anteprima24 : ** #Meteo, la coda dell'#Inverno: in arrivo un #Peggioramento sulla #Campania ** - BrindisiSette : Maltempo nel weekend brindisino, ultimo colpo di coda dell?inverno in tutta Italia -

