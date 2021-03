Clubhouse sotto la lente di ingrandimento del garante della privacy francese (Di mercoledì 17 marzo 2021) Clubhouse è esploso in tutto il mondo nell’ultimo paio di mesi e, a seconda dei paesi, sta incontrando una serie di problemi. Oggi tocca alla Francia, il cui CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés -, l’autorità amministrativa indipendente del paese che assicura l’applicazione della legge sulla tutela dei dati personali, ha deciso di aprire un’indagine sul social degli audio. Il fulcro della questione è capire se Clubhouse Francia rispetta le norme europee sulla protezione dei dati. Qualora venisse fuori che Clubhouse non rispetta la legislazione la Francia prevede una punizione. LEGGI ANCHE >>> L’Oman blocca Clubhouse perché permette ai cittadini libertà di parola su temi sociali e politica Clubhouse Francia usato anche dal ministro dei ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 marzo 2021)è esploso in tutto il mondo nell’ultimo paio di mesi e, a seconda dei paesi, sta incontrando una serie di problemi. Oggi tocca alla Francia, il cui CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés -, l’autorità amministrativa indipendente del paese che assicura l’applicazionelegge sulla tutela dei dati personali, ha deciso di aprire un’indagine sul social degli audio. Il fulcroquestione è capire seFrancia rispetta le norme europee sulla protezione dei dati. Qualora venisse fuori chenon rispetta la legislazione la Francia prevede una punizione. LEGGI ANCHE >>> L’Oman bloccaperché permette ai cittadini libertà di parola su temi sociali e politicaFrancia usato anche dal ministro dei ...

