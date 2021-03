Claudia Vismara | età | altezza | peso | fisico | fidanzato attore Chi è Caterina di Rocco Schiavone 4

(Di mercoledì 17 marzo 2021) In4, al fianco di Marco Giallini nei panni dell’ispettore che dà il nome all’intera fiction televisiva, c’è grande aspettativa per la prova attoriale della bellissima co-protagonista interpretata da. L’intensità delle iridi della splendida attrici ha già avuto modo di incantare molti degli spettatori stabilmente piazzati sui divani in attesa di nuove e importanti figure da ammirare. Lei è una delle molte promesse femminili del panorama attoriale in procinto di compiere il grande balzo, da attrice esordiente a stella degli sceneggiati italici. Chi è, vita privata: anni,, figli Il suo lento penetrare all’interno dei piccoli schermi d’Italia è ...

IlariaMacchi82 : Claudia Vismara, da “Don Matteo” a “Rocco Schiavone”: i suoi lavori - GossipItalia3 : Claudia Vismara fidanzata, è incinta di un noto attore: cosa si sa del suo privato #gossipitalianews - DonnaGlamour : Tutto su Claudia Vismara: vita privata e curiosità -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Vismara

... Filippo Dini, Massimo Olcese, Lorenza Indovina, Anna Bellato, Francesco Acquaroli, Tullio Sorrentino , Mirko Frezza, Valeria Solarino, Carlo Ponti di Sant'Angelo, Isabella Ragonese e...Una sconvolgente notizia per Schiavone Intanto il passato di Schiavone continua a bussare alla sua porta: Caterina Rispoli (), l'agente speciale che ne aveva tradito la fiducia ...ANSA/UFFICIO STAMPA L'attore Marco Giallini (Ansa) Isabella Ragonese e Marco Giallini in "Rocco Schiavone" (Ansa) Claudia Vismara (Caterina Rispoli) e Ernesto D'Argenio (Italo Pierron) in "Rocco ...La serie tv con Marco Giallini è ambientata in Valle d'Aosta e andrà in onda su Rai Due a partire da mercoledì 17 marzo ...