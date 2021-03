Clamoroso attacco di Biden a Putin: "E' un killer, pagherà un prezzo per avermi ostacolato" (Di mercoledì 17 marzo 2021) ... secondo quanto emerso da un rapporto delll'intelligence statunitense e come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. L'articolo Clamoroso attacco di Biden a Putin: "E' un killer, pagherà ... Leggi su sardanews (Di mercoledì 17 marzo 2021) ... secondo quanto emerso da un rapporto delll'intelligence statunitense e come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. L'articolodi: "E' un...

Advertising

sardanews : Clamoroso attacco di Biden a Putin: “E’ un killer, pagherà un prezzo per avermi ostacolato” - vivere_sardegna : Clamoroso attacco di Biden a Putin: “E’ un killer, pagherà un prezzo per avermi ostacolato” - Mauri99Bo : @rprat75 Anche westbrook quando ê rimasto a ok senza durant faceva lo stesso.ê la prima,seconda e terza opzione in… - MoneyDp7 : RT @MondoNapoli: FOTO - Clamoroso Theo Hernandez, attacco social all'arbitro di Milan-Napoli - - t0mmi87 : RT @MondoNapoli: FOTO - Clamoroso Theo Hernandez, attacco social all'arbitro di Milan-Napoli - -