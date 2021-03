Circolare urgente della Polizia sul vaccino AstraZeneca

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Per chi si è sottoposto a vaccinazione anti covid con una fiala di"non vi è nessun pericolo e nessuna necessità di effettuare controlli, accertamenti clinici o terapie preventive", così unatrasmessa ieri dalla direzione centraleSanitàdi Stato a tutti gli uffici didislocati sul territorio ha voluto rassicurare gli agenti dopo lo stop temporaneo aldeciso di Aifa in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Ema a seguito di alcuni casi di trombosi grave e rara segnalati in Europea su persone vaccinate. Un chiarimento firmato dal direttore centraleSanità Fabrizio Ciprani e quasi dovuto visto che proprio gli agenti delle forze dell'ordine, insieme ...

Advertising

leonardo_libero : Dato che il Ministro della Transizione Energetica, tiene, giustamente, a realizzare l''Economia Circolare, è urgent… -

Ultime Notizie dalla rete : Circolare urgente

AndriaViva

Le disposizione, si legge nella, sono da ritenere temporanee: "In attesa di valutare l'andamento epidemiologico della pandemia e il conseguente impatto sui servizi sanitari". Gli ultimi ...Da qui la richiesta di Fim, Fiom e Uilm al Mise per "una convocazione" e alla Regione "per ... in un piano di economia, nello stabilimento.Questa volta, all’indomani della circolare della Regione Puglia che ha disposto la sospensione dei ricoveri non urgenti fino al 6 aprile. Stamattina la 47enne ha scoperto che l’operazione sarebbe ...E per far fronte all’emergenza il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, e l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, hanno firmato ieri sera una circolare diretta ... con ...