Cingolani | “Emergenza clima | la gente non ha capito cosa ci stiamo giocando”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Sull’emergenza climatica e la necessaria transizione ecologica verso una maggiore sostenibilità “la gente non ha ancora un filo logico, non ha capito cosa ci stiamo giocando”. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, lo dice rispondendo alle domande nel corso della sua audizione, in videoconferenza, alle commissioni congiunte Industria, Attività produttive e Ambiente di Senato e Camera sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Sulle scelte e le novità che potrebbero arrivare dal punto di vista normativo,ha ... Non è l'unico metodo, ma l'esempio serve per capire che di fronte a un'nazionale, com'è anche ......di fronte a un'nazionale, come e' anche quella che stiamo vivendo, e' importante l'ordine di idee in cui ci mettiamo'. 'Dobbiamo davvero essere molto concreti - ha sottolineato- .Debito ambientale che diversamente da quello economico è, per sua natura, un debito comune che trascende i confini degli Stati” Il ministero della Transizione ecologica “perseguirà le politiche ambien ...ROMA - Serve una 'transizione burocratica' per garantire il successo degli investimenti previsti nel Recovery plan. Così il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha partecipato ...