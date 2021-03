Cina-Taiwan la guerra dell’ananas (Di giovedì 18 marzo 2021) Ben 41.687 tonnellate di ananas vendute in soli quattro giorni. E’ l’impresa compiuta dalla campagna #FreedomPineapple lanciata dal governo Taiwanese per rilanciare le esportazioni del frutto tropicale in seguito alla chiusura del mercato cinese. Tutto è cominciato alla fine di febbraio, quando Pechino ha annunciato la sospensione delle importazioni di ananas Taiwanesi a causa della presunta presenza di parassiti. Una spiegazione che, considerate le costanti tensioni con il governo cinese, non ha convinto la leadership guidata dalla leader progressista Tsai … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 18 marzo 2021) Ben 41.687 tonnellate di ananas vendute in soli quattro giorni. E’ l’impresa compiuta dalla campagna #FreedomPineapple lanciata dal governoese per rilanciare le esportazioni del frutto tropicale in seguito alla chiusura del mercato cinese. Tutto è cominciato alla fine di febbraio, quando Pechino ha annunciato la sospensione delle importazioni di ananasesi a causa della presunta presenza di parassiti. Una spiegazione che, considerate le costanti tensioni con il governo cinese, non ha convinto la leadership guidata dalla leader progressista Tsai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

